Trudeau: – Pågripelsen av Huawei-direktøren er ikke politisk motivert

Canadas statsminister, Justin Trudeau, forsikrer om at pågripelsen av Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou ikke var politisk motivert.

– Jeg kan forsikre alle om at vi er et land med et uavhengig rettssystem, sa Canadas statsminister Justin Trudeau på en teknologikonferanse i Montreal torsdag.

Uttalelsen dreier seg om pågripelsen av mobilgiganten Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, i Vancouver lørdag.

Wanzhou er etterlyst og ønskes utlevert til USA, har det canadiske justisdepartementet opplyst til avisene Globe and Mail.

Trudeau ville ikke kommentere saken ytterligere, men viste til den amerikanske arrestordenen som ble utstedt mens Wanzhou skulle skifte fly i Vancouver. Kinesiske myndigheter har reagert kraftig på arrestasjonen og rettet skarp kritikk til både Canada og USA.

Verken Canada eller USA har villet komme med detaljer om hva Wanzhou er pågrepet for.

