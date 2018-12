Frankrike stenger Eiffeltårnet i frykt for ny voldsbølge

Den franske regjeringen mønstrer store styrker, stenger Eiffeltårnet og ber butikker holde stengt i forkant av de ventede demonstrasjonene lørdag.

Selv om president Emmanuel Macron dropper avgiftsøkningen på bensin og diesel, frykter regjeringen i Frankrike nye voldsomme demonstrasjoner rundt om i landet i helgen.

Torsdag kunngjorde den franske regjeringen at de vil kalle ut mer enn 89.000 politimenn og sette inn pansrede kjøretøy for å beskytte borgere og nasjonalskatter mot de ventede protestene.

Bare i Paris vil det bli satt inn 8.000 politimenn, og i tillegg blir flere kjente turistattraksjoner, deriblant Eiffeltårnet, Louvre-museet og Musée d'Orsay, stengt. Myndighetene har også oppfordret butikker og restauranter på Champs-Élysées til å lukke dørene.

Fire omkomne og flere hundre skadd

De voldsomme demonstrasjonene startet som en protest mot en varslet økning av drivstoffavgiftene, men de har senere utviklet seg til å bli en bredere bølge av motstand mot Frankrikes president Emmanuel Macron.

Ved flere tilfeller har protestene utviklet seg til å bli ren gatevold, og i løpet av de siste tre ukene har flere hundre mennesker blitt skadd, og fire er omkommet i demonstrasjonene. I Paris forrige uke ble Triumfbuen påført skader.

Det er ikke bare i Paris det har vært protester, og flere butikker rundt om i hele Frankrike planlegger også å holde stengt i helgen. En fotballkamp mellom fotballagene Paris Saint-Germain FC og Montpellier, som skulle ha gått av stabelen lørdag, er i tillegg utsatt. Det samme er forestillingene som skulle gå i operahusene Garnier og Bastille i helgen.



Frankrikes statsminister Édouard Philippe kunngjorde onsdag at den varslede økningen av drivstoffutgifter er tatt ut av budsjettet for 2019. Foto: AP/ Thibault Camus/ NTB scanpix

Demonstrasjonene har også inspirert andre protester. Da spesielt hos mange studenter som krever en slutt på omgjøring av tester og strengere inntakskrav på universitetene. Rundt 200 videregående skoler landet rundt var torsdag fortsatt utsatt for blokkering og andre former for forstyrrelser fra rasende elever.

Vil forhandle med Macron

En fersk meningsmåling viser at 72 prosent av befolkningen støtter «De gule vestene», til tross for volden og skadeverket som demonstrasjonene har ført med seg.

Macron beskyldes for å være «de rikes president», og bare 23 prosent av franskmenn er fornøyd med jobben han gjør, ifølge en nylig måling.

Benjamin Cauchy, en talsmann for bevegelsen, kunngjorde Torsdag at de har invitert Macron til et møte for å stabilisere situasjonen.

– Vi ønsker å forhandle med ham om befolkningens kjøpekraft, som er det som ligger bak all aggresjonen, kommenterte Cauchy til AFP.

