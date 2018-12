Ecuador: Assange kan forlate ambassaden i London

Ecuardors president sier at britiske myndigheter har gitt tilstrekkelig med garantier til at Julian Assange kan forlate den ecuadorianske ambassaden i London.

Ecuadors president, Lenin Morena, opplyste i et radioprogram torsdag at britiske myndigheter hadde gitt skriftlig garanti for at de ikke vil utlevere Assange til noe land der han risikerer dødsstraff, dersom han forlater Ecuadors ambassade i London.

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade august 2012 og har oppholdt seg der siden av frykt for å bli utlevert til USA. Britisk Høyesterett har tidligere stadfestet at han kunne utleveres til Sverige. WikiLeaks-grunnleggeren hevder at om det skulle skje, vil svenske myndigheter utlevere ham til USA hvor han vil bli tiltalt for å ha publisert sensitiv informasjon om landet sikkerhet.

Morena påpekte under intervjuet at garantien fra britiske myndigheter bare gjelder land hvor Assange risikerer dødsstraff. Presidenten uttalte videre at Ecuador ikke vil tvinge Assange til å forlate ambassaden, men sa samtidig at aktivistens advokater nå jobber med saken.

