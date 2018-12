Russland advarer Kypros mot å huse USA

Russland varsler at de kommer til å reagere dersom Kypros assisterer amerikanske styrker.

Den russiske talspersonen for utenriksdepartementet, Maria Zakharova, sier på en pressekonferanse onsdag at en amerikansk delegasjon har inspisert mulige steder for å bygge opp baser ved øya Kypros.

Kypros ligger strategisk plassert 150 kilometer fra kysten av Syria, en russisk alliert der Russland har en fast militærbase.

– Moskva kan ikke ignorere antirussiske elementer i de amerikanske planene, og i tilfelle de settes i kraft, blir vi tvunget til mottiltak, sa Zakharova ifølge Cyprus Mail.

Ifølge russiske opplysninger ønsker USA tiltak mot økende russisk innflytelse og tilstedeværelse i luften i regionen.

– Økende militarisering av øya vil uunngåelig føre til farlige og destabiliserende konsekvenser for Kypros, advarte hun.