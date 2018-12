Sjeldent fuglebesøk vekker oppsikt i New York

Fotografer flokker til Central Park for å få et glimt av den eksotiske gjesten.

Mandarinand Mellomstor gressand med lang stjert og stort hode



Hannen har praktfulle farger, og to store oransje «seil» på bakryggen



Hunnen er skittengrå med hvite «briller» og andre hvite markeringer



Hekker i Øst-Asia, men forvillet bestand har eksistert i Storbritannia siden begynnelsen av 1900-tallet



Et fåtall hekkefunn er gjort i Norge Kilde: Gyldendals store fugleguide / Store norske leksikon

Den trives best i Øst-Asia, men i desember har en mandarinand forvillet seg til urbane strøk og funnet seg til rette i Central Park i New York City. Siden anda først ble oppdaget nord i New Jersey i oktober, har fotografer og andre fugleentusiaster vært på leting etter den sjeldne gjesten.

Nå har den fargerike anda skapt overskrifter verden rundt og i sosiale medier har det til og med dukket opp et nyord i forbindelse med besøket: «quackarazzi». Mandarinanda er en av andefamiliens mest praktfulle og fargerike arter, og er et yndet motiv for mange naturfotografer.

Mandarinanda skiller seg ut blant stokkender og sothøns i Central Park. Foto: Don Emmert / AFP

Flere har vært engstelige for den eksotiske fuglen og for hvordan den skulle klare seg i kulden, men mandarinanda ser ut til å trives i kalde Central Park-vann, og The New York Times kaller den nå bare for «den heite anda som ikke vil dra».

Fordi anda er ringmerket ryktes det ifølge nyhetsbyrået AP at anda tilhører en samler av eksotiske dyr, og at den dermed har rømt fra et nærliggende sted – ikke helt fra Asia.

I april 1993 fikk Akerselva i Oslo et lignende besøk, da en mandarinand gikk på frierføtter til en stokkandhunn, ifølge NTB. Fuglearten er innført som parkfugl flere steder i Europa, men er ikke like vanlig å se i USA.

