Advarte mot skrekk-jernbaneovergang - så skjedde det igjen

Det nederlandske jernbaneverket stenger ubevoktet jernbaneovergang etter flere nestenulykker.

Mot slutten av november la det nederlandske jernbaneverket ProRail ut en overvåkningsvideo fra en ubevoktet jernbaneovergang i Geleen der en syklist utfordret skjebnen ved å krysse overgangen like foran et tog. De gjorde dette for å advare gående og syklister om å ikke satse livet ved å krysse sporet foran passerende tog.

Togselskap advarer: - Ikke lek med døden, er du snill

Omtalt verden over



Etter at videoen ble omtalt i medier verden over, inkludert i Norge avgjorde myndighetene at overgangen skulle stenges og at man skulle jobbe mer intensivt for å erstatte slike ubevoktede overganger med sikrere overganger.

Ny nestenulykke



Samme dag som overgangen skulle stenges la ProRail ut nok et klipp fra samme overgang. Nok en syklist utfordret skjebnen, men denne gangen nattestid, så personen var enda vanskeligere å se for lokføreren.

Se begge de sjokkerende klippene i videoen øverst.

Ifølge nederlandske RTL har tre personer mistet livet i Nederland så langt i 2018 etter å ha blitt truffet av tog.

«Vi får ofte høre at folk kan passe seg selv ved slike overganger, men dette er dessverre nok et eksempel på at det ikke alltid er virkeligheten», heter det i en pressemelding fra ProRail.

Se video: Våghals sekunder fra å bli overkjørt av toget