NATO sa ja til Stoltenberg-reform

NATOs utenriksministre har godkjent en administrativ reform for å fornye måten det jobbes på ved alliansens hovedkvarter.

– Utenriksministrene støttet den administrative reformen. Det er noe jeg virkelig ønsker velkommen, sier generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB.

Han lover at moderniseringen skal gjøre hovedkvarteret mer effektivt og mer fokusert.

– Eneste måte å bevare sterke flernasjonale organisasjoner som NATO på er å modernisere dem. Jeg har tidligere forsøkt å modernisere norsk offentlig sektor. Det var ikke alltid lett, og det har ikke vært lett å modernisere NATO heller, men vi har gjort store framskritt, sier han.

Arbeidet med reformen ble satt i gang i forbindelse med at NATO flyttet inn i et nytt hovedkvarter tidligere i år. Målet har vært å sørge for at det nye hovedkvarteret fungerer så godt som mulig, og å få byråkratisk rusk ut av maskineriet.

Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er det naturlig at det må gjøres noen tilpasninger når alliansen flytter inn i et nytt hovedkvarter.

– Men diskusjonen om NATO-strukturen har egentlig vært levende bestandig. Det har vært et ønske om å få redusert noe av byråkratiet og få mer ressurser ut til det operative arbeidet, sier hun.

