CIA overbeviste senatorer om at kronprins beordret journalistdrap

Saudi-Arabias kronprins er en «gal» og «farlig» mann som utvilsomt beordret drapet på Jamal Khashoggi, hevder republikanske senatorer etter en CIA-brifing.

– Hvis Mohammed bin Salman ble satt foran en jury, ville han blitt dømt i løpet av 30 minutter, sier Bob Corker, som leder Senatets utenrikskomité.

Donald Trump har sådd tvil om hvorvidt Saudi-Arabias kronprins trakk i trådene da den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept. Etter stort press holdt CIA-sjef Gina Haspel tirsdag en lukket orientering om saken for ledere i Senatet.

Blant dem var presidentens partifeller Bob Corker og Lindsey Graham. De to kunne etter det timelange møtet med Haspel fortelle at hun styrket deres overbevisning om at kronprinsen beordret drapet.

– Det er ingen rykende pistol, men en rykende sag, sa Graham, med henvisning til at liket av Khashoggi skal ha blitt partert etter drapet.

Graham er regnet som en alliert av Trump i Senatet, er å betrakte som en hauk på sikkerhetsspørsmål og har lenge støttet entusiastisk opp om USAs sterke allianse med Saudi-Arabia.

«Han er gal»

Graham mener man må være blind for å ikke dele hans konklusjon om at drapet ble organisert og i iverksatt av folk underlagt kronprinsens kommando.

– Dersom Saudi-Arabias regjering skal være i denne mannens hender over lengre tid, vil det være svært vanskelig for meg å samarbeide med dem, fordi jeg mener han er gal, jeg mener han er farlig, sier senatoren fra South Carolina.

Senatorer fra begge partier er frustrert over at Trump dysser ned kronprinsens rolle, og de leter nå etter måter å straffe Saudi-Arabia på.

Diskuterer straff

– Jeg er mer overbevist enn noensinne – og jeg var allerede ganske overbevist – om at USA må komme med en kraftig reaksjon både etter krigen i Jemen og drapet på Khashoggi, sier demokraten Bob Menendez, som tok del i Haspels orientering.

Sist uke påførte de Trump et sviende nederlag da et overveldende flertall vedtok å gå videre med en resolusjon om å stanse USAs støtte til den saudiledede krigen i Jemen. Den videre behandlingen av resolusjonen er uklar, men en ny debatt i Senatet kan skje allerede neste uke.

Mange senatorer er forbannet over at bare utvalgte komitéledere i Senatet fikk høre hva CIA-sjefen hadde å si. Demokratenes gruppeleder Chuck Schumer krever at Haspel umiddelbart kommer med en redegjørelse til hele Senatet.

Krav fra Demokratene

59 år gamle Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Senatorenes referat fra møtet med Haspel blir avfeid av Saudi-Arabias ambassade i Washington. Ambassadørens talsperson Fatimah Baeshen sier kongedømmet kategorisk avviser anklagene som knytter kronprinsen til drapet.

– Ikke på noe tidspunkt var han i kontakt med noen saudiarabiske tjenestemenn i noe regjeringsorgan om å skade Jamal Khashoggi, en saudiarabisk statsborger, sa hun på Twitter.

Flere amerikanske medier har skrevet at CIA har beviser for at kronprinsen utvekslet elleve meldinger med sin nære rådgiver Saud al-Qahtani like før og etter Khashoggi ble drept. Qahtani styrte ifølge etterretningskilder drapsteamet gjennom Skype, og han er blant de 17 saudiaraberne som USA har innført sanksjoner mot.

