Stadig mindre terror i verden

Terrorangrep krever stadig færre menneskeliv og forårsaker også langt mindre materielle ødeleggelser enn for få år siden, viser ny rapport.

Ifølge Global Terrorism Index ble 18.814 mennesker drept i terrorhandlinger i 2017. Det var nesten en halvering fra for tre år siden, og nedgangen fra året før var på 27 prosent.

Terroraksjoner kostet samfunnet drøyt 440 milliarder kroner i fjor, og det var 42 prosent mindre enn i 2016, går det fram av rapporten, som er laget av tankesmia Institute for Economics and Peace (IEP).

Størst forbedring var det i Irak og Syria, der den ytterliggående islamistgruppen IS i stor grad er nedkjempet. Begge land opplevde i fjor en tilnærmet halvering i antallet drepte i terroraksjoner, men troner fortsatt høyt på lista over verdens mest utsatte land.

Verst i Afghanistan

Afghanistan toppet fjorårets liste med 4.653 terrordrepte, etterfulgt av Irak med 4.271, Nigeria med 1.532, Somalia med 1.470 og Syria med 1.096.

Fjorårets verste terroraksjon fant sted i Somalias hovedstad Mogadishu, der en lastebilbombe tok livet av 587 mennesker.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bomben, men islamistgruppen al-Shabaab antas å ha stått bak både denne og en rekke andre terroraksjoner i Somalia, som nesten opplevde en dobling i antallet drepte i slike aksjoner i fjor.

Kraftig nedgang i Europa

67 land opplevde terroraksjoner som kostet minst ett liv i fjor, men i Europa falt antallet drepte i slike aksjoner med hele 75 prosent, sammenlignet med året før.

– Selv om antallet som ble drept i terroraksjoner i Europa har falt, har antallet slike angrep økt. Det viser at IS har mistet evnen til å planlegge og koordinere større terroraksjoner, sier IEPs leder Steve Killea.

Etter å ha lidd store nederlag i Syria og Irak, er ikke IS lenger så attraktive, tror han, og viser samtidig til at økt overvåking og større satsing på terrorbekjempelse i mange land har gjort det vanskeligere for IS å lykkes med store aksjoner.

Høyreekstrem terror

I Asia opplevde både Myanmar og Filippinene en kraftig terrorøkning med henholdsvis 166 og 50 drepte i 2017.

Ifølge Global Terrorism Index står høyreekstremister bak stadig flere terroraksjoner i både Nord-Amerika og Vest-Europa.

De siste fire årene har det vært 127 høyreekstreme terrorangrep, og disse har kostet 66 menneskeliv. I fjor var det 59 slike angrep der 17 mennesker ble drept.

– Flertallet av disse angrepene er enkeltpersoner med høyreekstreme holdninger, hvite nasjonalister eller muslimhatere, heter det i rapporten.

Klare årsaker

– Konflikter og statsterrorisme er de fremste årsakene til terrorisme, mener Steve Killea.

– De ti landene som ble hardest rammet av terrorisme, var alle involvert i minst én voldelig konflikt, og åtte av dem har vært involvert i minst én større krig med over 1.000 drepte, sier han.

Disse ti landene sto til sammen for 84 prosent av alle terrordrepte, og inkluderer man også land der det finner sted utenomrettslige henrettelser, tortur og fengsling uten lov og dom, er det snakk om 99 prosent, ifølge Killea.

