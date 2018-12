Amerikansk soldat dømt til 25 års fengsel for IS-støtte

En soldat på Hawaii med IS-sympatier er dømt til 25 års fengsel for å ha støttet ekstremistgruppen og diskutert voldshandlinger og planer om selvmordsangrep.

I tillegg til fengselsstraffen, vil 35 år gamle Ikaika Erik Kang bli fulgt tett i minst 20 år etter at han er ferdig med å sone.

– Kang sverget på å beskytte USA som medlem av forsvaret vårt, men forrådte sitt land ved å sverge troskap til IS og forsøke å gi dem praktisk støtte, heter det i en uttalelse fra John Demers, som er visejustisminister for nasjonale sikkerhetsanliggende.

Myndighetene mener den dømte sersjantens IS-sympatier går tilbake til 2016 eller tidligere og sier han jevnlig så propagandavideoer fra gruppen på nettet og ga uttrykk for å ville slutte seg til IS. Han skal ha diskutert konkrete voldshandlinger i detalj, inkludert angrep mot offentlige tilstelninger og planer om et selvmordsangrep mot forlegningen der Kang var stasjonert.

I fjor sommer møtte 35-åringen FBI-spanere som fremsto som personer med IS-kontakter og han overleverte sensitivt materiale, i tillegg til å gi dem en drone og militær bekledning og utstyr. Han skal også ha gitt kamptrening til agenter som opptrådte som IS-medlemmer. Kang ble pågrepet etter at han sverget troskap til IS i en seremoni ledet av en av agentene.

Det er første gang noen på Hawaii er dømt for terrorstøtte, ifølge en representant for det føderale politiet FBIs avdeling i delstaten.

(©NTB)