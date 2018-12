Italia etterforsker egyptiske agenter etter drap på forsker

Italiensk påtalemyndighet har startet etterforskning av fem egyptiske agenter etter at en italiensk forsker ble torturert og drept i Egypt i 2016.

Fem medlemmer av egyptisk etterretning og politi etterforskes formelt for mulig bortføring av Giulio Regeni i januar for snart tre år siden, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. Den 28 år gamle italieneren ble bortført og torturert i flere dager før liket ble dumpet på en øde landevei nord for Kairo.

Anstrengt forhold

Statsadvokat Sergio Colaiocco sier de fem mistenkte antas å ha spilt en aktiv rolle i bortføringen. Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjon fra Egypt, men det er ventet at etterforskningen vil forverre det allerede anstrengte forholdet mellom landene. Underhuset i den italienske nasjonalforsamlingen har allerede vedtatt å bryte parlamentariske forbindelser med egypterne på grunn av drapssaken.

Innenriksminister Matteo Salvini sier han ønsker å opprettholde «gode økonomiske, kulturelle, kommersielle og sosiale bånd» til egypt, som han omtaler som et vennligsinnet land, men legger til at «vi har ventet i tre år».

Bar preg av tortur

Egypts påtalemyndighet skal ha avvist en italiensk begjæring om å anse flere politifolk for å være innblandet i overvåking av Regeni i forbindelse med at han studerte egyptisk fagbevegelse. 28-åringen, som studerte ved universitetet i Cambridge, forsvant 25. januar 2016. Store politistyrker var sendt ut i Kairo for å hindre eventuelle forsøk på å markere femårsdagen for protestene i landet i forbindelse med den arabiske våren. Flere dager senere ble liket av Regeni funnet. Det var preget av mishandling og skader aktivister og rettighetsgrupper sier samsvarer med former for tortur som skal være utbredt i Egypt.

Italienske myndigheter har lagt press på Egypt for å identifisere dem som sto bak og stille dem for retten. Minst en av de fem som nå etterforskes av italienerne er overført til nye oppgaver.

