USA utnevner ambassadør til Somalia

For første gang på nærmere 30 år skal USA igjen ha en permanent diplomatisk tilstedeværelse i Somalia.

Ambassaden i Mogadishu ble stengt i januar 1991, og siden den gang har USAs forbindelser til det krigsherjede og ustabile landet blitt håndtert av ambassaden i Kenya. Men tirsdag opplyser det amerikanske utenriksdepartementet at en ny ambassadør til Somalia er utnevnt og at USAs diplomatiske tilstedeværelse gjenopprettes.

– Denne historiske begivenheten gjenspeiler fremgangen i Somalia de siste årene og er et nytt steg på veien mot å formalisere det diplomatiske engasjementet i Mogadishu etter at USA formelt anerkjente regjeringen i Somalia i 2013, sier departementets talskvinne Heather Nauert.

– At vi vender tilbake viser at USA går inn for å fortsette å fremme stabilitet, demokrati og økonomisk utvikling, noe som er i begge landenes interesse,

Karrierediplomaten Donald Yamamoto er USAs nye ambassadør, og Nauert sier han og staben hans gleder seg til å styrke det bilaterale forholdet.

USA stengte ambassaden i Mogadishu under borgerkrigen i 1991 som førte til at styret i Somalia brøt sammen. To år senere ble amerikanske soldater påført et smertefullt tap da to militærhelikoptre ble skutt ned under en operasjon i Mogadishu. 18 amerikanske soldater ble drept.

