Kraftig nedgang på New York-børsene

Aksjekursene faller kraftig på Wall Street. Årsaken er bekymring for USAs økonomi og skepsis til handelssamtalene mellom USA og Kina.

Industriindeksen Dow Jones var ved stengetid tirsdag ned 3 prosent, den brede S&P var ned 3,2 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq hadde et fall på 3,8 prosent.

Meldingen om «våpenhvilen» førte først til markant børsoppgang mandag, men tirsdag hadde tvilen begynt å spre seg og de sentrale indeksene falt kraftig. En økende frykt for at uenigheten mellom USA og Kina kunne bremse den globale økonomien, skapte tirsdag frykt og tvil blant investorene.

– Handelskonflikten er det store overhenget, det største taket om du vil, som hindrer market i å bevege seg oppover, sa visepresident for handel og derivater i Charles Schwab, Randy Frederick ved børsslutt.

Blant dem som gikk på store tap var selskapene Boeing og Caterpillar, som begge er store eksportaktører. Dersom handelsspenningene mellom de økonomiske stormaktene vedvarer, vil disse to stå i fare for store tap.

Tidligere på dagen viste president Donald Trump at han var tilbake i kampmodus, og tvitret at han var åpen for å signere en avtale dersom alle de nødvendige elementene kom på plass. I tillegg til å presisere at han er en «tollmann», noe som ikke bidro til å fjerne tvilen.

(©NTB)