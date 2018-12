Innbyggerne i Roma gremmes over skamklipt julegran

Det er ikke første gang folk i den italienska hovedstaden klager på byens juletre.

Det er desember og tid for å skape god stemning frem mot den store høytiden som nærmer seg. Tradisjonen tro ble lysene i utallige julegraner tent både her hjemme og ute i den store verden i helgen som var.

Det er fint og flott og stemningsfult ... i hvert fall de fleste steder.

I Roma gremmes innbyggerne over byens julegran, melder NRK.

– Ikke nå igjen!



Årets julegran har fått kallenavnet «Spezzacchio» (ødelagt) av innbyggere i Roma. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Den cirka 20 meter høye edelgrana er plassert foran monumentet Den ukjente soldat i den italienske hovedstaden. Og kanskje er det ikke så rart at innbyggerne reagerer, for treet ser unektelig helt skamklipt ut.

– Ikke nå igjen! lyder flere av kommentarene i sosiale medier ifølge nettstedet The Local.

Det er nemlig ikke første gang julegrana i Roma har skuffet.

I 2016 gikk det så langt at folk spurte seg om byen hadde verdens styggeste julegran.

– Akkurat som resten av byen, full av hull og dekket av søppel, kommenterte en innbygger på Facebook ifølge The Local.

«Dobørsten»



Og det var ikke stort bedre i 2017, da julegrana fikk tilnavnet «Dobørsten», ifølge The Guardian.

– Det er en skam. Det gjør vondt å se på dette juletreet, uttalte en innbygger, ifølge den britiske avisa, som for øvrig sammenlignet det med en plukket kylling.

Slik så fjorårets tre ut allerede 19. desember. Foto: Tony Gentile / Reuters / NTB scanpix

Myndighetene hadde brukt nesten en halv million kroner (50.000 euro) på å frakte treet fra Østerrike. Problemet var at det faktisk hadde blitt fraktet til Roma med alle grenene kuttet av, og var dødt allerede da det ble montert, ifølge The Local.

Dermed dalte barnålene ned i skjul lenge før jul.

Og fjorårets tre fikk nok et lite flatterende kallenavn: «Spelacchio», som betyr skallet.

«Ødelagt»



Tilbake til årets tre, som ifølge The Local har fått et kallenavn i samme ånd: «Spezzacchio» (ødelagt).

Ifølge selskapet som har ansvar for å installere treet, er det fremdeles håp om et stemningsfullt tre. Selskapet sier ifølge nettstedet quotidiano.net at noen grener ble kuttet av for at det skulle være mulig å frakte treet fra Cittiglio som ligger nordvest i Italia til hovedstaden. Disse skal etter planene monteres på treet igjen.

Kanskje vil treet etter hvert leve opp til innbyggernes forventninger når det er ferdigmontert.

Så gjenstår det å se hvor fint dette treet holder seg frem mot jul.

Ps. Det er ikke bare i Roma folk kan hisse seg opp over juletrær. For et par år siden raste innbyggere i London mot den norske julegaven på Trafalgar Square.

