Indonesisk politi gransker mulig massedrap

Papuanske aktivister markerte nylig 57-årsdagen for det mislykkede forsøket på å løsrive seg fra Indonesia seks år etter at Nederland ga opp sitt kolonistyre. En gruppe arbeidere skal ha blitt drept etter at en av dem skal ha fotografert opprørere som markerte uavhengighetsdagen. Foto: Trisnadi / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix