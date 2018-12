FN: – Over 150 kvinner og jenter voldtatt i Sør-Sudan

I løpet av snaut to uker har over 150 jenter og kvinner i Sør-Sudan oppsøkt hjelp etter voldtekt eller annen seksualisert vold, opplyser FN.

Væpnede menn, mange av dem i uniform, står bak de rapporterte angrepene i byen Bentiu nord i landet, ifølge en felles uttalelse fra lederne av tre FN-organer: UNICEF-sjef Henrietta Fore, nødhjelpssjef Mark Lowcock og direktøren for FNs befolkningsfond, Natalia Kanem.

De tre organene fordømmer «disse avskyelige angrepene» og ber myndighetene i Sør-Sudan sørge for at de som står bak, stilles til ansvar.

20 prosent barn



Forrige uke opplyste Leger Uten Grenser (MSF) at 125 jenter og kvinner hadde blitt voldtatt mens de var på vei til distribusjonssentre for nødhjelp, drevet av internasjonale bistandsorganisasjoner.

– I tillegg til å ha blitt voldtatt, var mange av ofrene pisket, banket opp eller slått med kjepper og geværkolber: de var frastjålet klær, sko, penger og rasjoneringskortene de trenger for å få delt ut mat, ifølge MSF.

Skremmende



– I løpet av over tre år på jobb i Sør-Sudan har jeg aldri sett en så dramatisk økning av folk som kommer til oss for medisinsk hjelp og som har vært utsatt for seksualisert vold, sier Ruth Okello, som er jordmor for MSF i landet.

Et panel av FN-eksperter rapportere forrige uke til Sikkerhetsrådet at det er skremmende mye seksualisert vold og mange menneskerettighetsbrudd i Sør-Sudan. Rådet skal diskutere krisen i landet om to uker.

(©NTB)