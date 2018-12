FN-topp: – Ny informasjon om Hammarskjölds flystyrt

En FN-topp sier det er kommet informasjon som kan kaste nytt lys over flystyrten i 1961 der generalsekretær Dag Hammarskjöld omkom.

Hammarskjöld og de andre om bord mistet livet da DC-6-flyet deres styrtet under uklare omstendigheter på vei til et fredsoppdrag i Kongo. Det sentralafrikanske landet var året før blitt selvstendig fra Belgia, og både leiesoldater og etterretningsagenter var aktive i området.

Miguel de Serpa Soares, FNs juridiske toppsjef, sier til organisasjonens hovedforsamling at en foreløpig gjennomgang av etterretnings-, sikkerhets- og forsvarsarkiver og andre kilder kan gi mer kunnskap om «omstendighetene rundt det som skjedde i 1961». Han sier materialet også kan kaste nytt lys over «tilstedeværelsen av utenlandske paramilitære og etterretningspersonell i og rundt Kongo og kapasiteten til de væpnede styrkene i og rundt regionen den gangen».

Ulykke eller angrep

Hammarskjöld og de 15 andre om bord hadde fløyet fra Leopoldville – dagens Kinshasa – da flyet deres styrtet ved Ndola i det som i dag er Zambia og som den gangen var den britiske kolonien Nord-Rhodesia. Den svenske diplomaten var FNs andre generalsekretær og trekkes ofte fram som den beste lederen organisasjonen har hatt. Han var i Sentral-Afrika for å forhandle fram en fredssamtale i utbryterregionen Katanga.

Det var ingen overlevende etter flystyrten, og spekulasjonene om hva som skjedde har vært mange, inkludert at flyet ble skutt ned. Serpa Soares presenterte mandag en foreløpig rapport utarbeidet av Tanzanias tidligere høyesterettsjustitiarius Mohamed Chande Othman. Han sa for ett år siden at det er «troverdig at en ytre trussel eller angrep kan ha forårsaket ulykken».

Ber medlemsland bistå

Serpa Soares sier sju av ni land som er blitt bedt om å utpeke noen til å foreta en internrevisjon av relevant etterretningsmateriale, har svart. Sør-Afrika og Storbritannia har ikke etterkommet oppfordringen. Nylig er ytterligere fem land bedt om å bidra.

– Aktiv deltakelse fra medlemslandene er og forblir det viktigste i vår felles innsats for å finne fram til sannheten i denne saken, sier Serpa Soares.

Sveriges viseambassadør til FN, Irina Schoulgin, takket de landene som har utnevnt nasjonale granskere og understreker at det er viktig å drive saken videre.

– Vi skylder denne organisasjonen og familiene til dem som mistet livet for 57 år siden, å undersøke alle arkiver og dokumenter, inkludert gradert materiale, sier hun.

(©NTB)