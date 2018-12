Solid oppgang på Wall Street etter «våpenhvilen» mellom USA og Kina

En etterlengtet «våpenhvile» i handelskrigen mellom USA og Kina førte til kjøpefest på børsene i New York mandag. Alle de største indeksene endte opp.

Den såkalte våpenhvilen ble kunngjort etter et middagsmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping i helgen, og innebærer at den varslede amerikanske økningen i tollen på kinesiske varer, som egentlig skulle tre i kraft fra 1. januar, er satt på vent i 90 dager.

Mandag var første handelsdag på Wall Street etter nyheten, og den ble tatt godt imot av investorene i New York.

Den brede Standard & Poor's-indeksen steg med 1,1 prosent og la dermed solid på oppgangen på 4,9 prosent i forrige uke. Industriindeksen Dow Jones steg også med 1,1 prosent, mens teknologitunge Nasdaq løftet seg med hele 1,5 prosent.

Før børsene åpnet ble det holdt ett minutts stillhet for USAs tidligere president George H.W. Bush, som døde fredag 94 år gammel. New York Stock Exchange og Nasdaq kunngjorde i tillegg at de vil holde stengt onsdag under den nasjonale sørgedagen etter Bushs bortang.

Oppgangen i USA fulgte trenden i Asia og Europa tidligere mandag. Også der trekkes «våpenhvilen» fram som en viktig bidragsyter til oppgangen, i tillegg til oljeprisøkningen som dels ble utløst av at Qatar trakk seg fra oljekartellet OPEC.

