Opposisjonen anklager May for å hindre Parlamentets arbeid

Den britiske opposisjonen anklager regjeringen for å hindre Parlamentets arbeid etter at den nektet å offentliggjøre juridiske råd om brexitavtalen med EU.

Statsminister Theresa May har bedt riksadvokat Geoffrey Cox om å gi skriftlige juridiske råd vedrørende den britiske utmeldingsavtalen med EU, men regjeringen har ikke villet offentliggjøre disse rådene i sin helhet.

Mandag kom Cox med en redegjørelse i Underhuset der han oppsummerte rådene han hadde gitt til regjeringen, men dette var ikke nok for opposisjonen.

I et felles brev fra de seks opposisjonspartiene i Parlamentet ber de Underhusets talsmann om muligheten til å «debattere og vurdere denne hindringen av Parlamentets arbeid ved første mulighet».

– Regjeringen har ikke publisert riksadvokatens fulle og endelige juridiske råd om brexitavtalen, slik Parlamentet har beordret, sa Keir Kramer, Labours «skyggeminister» for brexit.

– Vi har dessverre ikke noe annet alternativ enn å gå til talsmannen for å be han om å iverksette en formell prosess mot regjeringen, sa han videre.

Flere EU-skeptikere i Mays eget parti har også bedt om at de juridiske rådene blir publisert i sin helhet. Frykten er at avtalen åpner for at Storbritannia i realiteten kan bli låst til reserveløsningene som trer i kraft dersom britene ikke blir enige om nye avtaler med EU.

May står fast på at reserveløsningene er midlertidige, og ville mandag ikke svare på spørsmål om hva som skjer dersom avtalen hennes blir nedstemt 11. desember.

– Min plikt som statsminister er å levere på det folket stemte for i 2016, sa hun i et intervju med ITV.