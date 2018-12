Solberg møtte Angolas president

Erna Solberg har som første norske statsminister besøkt Angola, der hun møtte landets president João Lourenço. – De er inne i en positiv prosess, sier Solberg.

Landet er Norges viktigste økonomiske partner på det afrikanske kontinentet. Solberg sier til NTB at hun og den angolanske presidenten hadde en bred diskusjon om samarbeidet mellom landene.

– Vi snakket om alt fra arbeidet med olje og gass til hav- og fiskerispørsmål, og hva vi skal samarbeide mer om i framtiden. Og så snakket vi selvfølgelig også om korrupsjon og den dårlige håndteringen av ressursene i dette landet, sier statsministeren.

– Positiv prosess

Angola er et av verdens mest oljerike land, og er Afrikas nest største oljeprodusent. Landet er imidlertid helt nede på 167. plass på Transparencys korrupsjonsindeks, og er blant de 47 på FNs liste over minst utviklede land.

João Lourenço ble valgt inn som Angolas president i 2017, og den tidligere forsvarsministeren hadde nettopp bekjempelse av korrupsjon som en av sine kjernesaker i valgkampen.

Solberg mener landet har tatt steg i riktig retning.

– Det kanskje aller viktigste fra møtet var at vi anerkjente at Angola er inne i en positiv prosess om åpenhet og antikorrupsjon. Så håper vi at denne prosessen fortsetter, slik at presidentens agenda om mer investeringer faktisk kan gjennomføres, sier Solberg.

Store oljeressurser

Senere mandag deltok Solberg på et næringslivsseminar med representanter fra sivilsamfunnet og norsk næringsliv. Der møtte statsministeren blant annet Torgrim Reitan, som tidligere i år ble konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor.

Mesteparten av det norske næringslivsengasjementet i Angola er knyttet til olje. Equinor gikk inn i markedet i 1991, og utvinner i dag rundt 200.000 fat med oljeekvivalenter per dag fra feltene sine i Angola.

Under talen på seminaret sa Solberg at hun håper på at samarbeidet mellom Norge og Angola kan utvikle seg til å handle om mer enn olje og gass.

– Petroleum er en nøkkelsektor for både Norge og Angola, og vil fortsatt være det en stund framover. Men jeg håper vi kan ekspandere næringslivssamarbeidet vårt til andre sektorer med tiden, sa statsministeren, og trakk fram ren energi og fiskeri som mulige områder der de to landene har felles interesser.

