300 år gammelt ninja-dokumentet avslører deres hemmelige lover

En gammel ninja-ed viser at man kunne få «generasjoner med straff» dersom man ikke hemmeligholdt ninjaenes metoder.

Japanske forskere har funnet en sjelden, flere hundre år gammel ninja-ed. Eden erklærer at ninjaer aldri kan røpe hemmelighetene og ferdighetene de har tillært seg innen spionasje og sabotasje. Dersom de gjør det, kan de få flere generasjoner med straff via guddommelig inngripen.

Ninja-eden er skrevet for omkring 300 år siden, og er signert av Inosuke Kizu. Kizu var ninja i en klan fra byen Iga.

Som et tegn på takknemlighet lovte Kizu å aldri videreformidle informasjon om «ninjutsu», ninjaenes kampform, som hans overordnede betrodde ham med - ikke en gang til hans barn eller brødre.

Kizu ville heller aldri bruke lærdommen til å stjele fra andre, med mindre han ble beordret til det.

Likhetstrekk mellom tyver og ninjaer

Eden sier at selv om man bare brøt løftet litt, ville man bli straffet av «store og små guder i mer enn 60 provinser rundt over Japan» i flere generasjoner fremover.

– Det sjeldne dokumentet viser hvor strengt det var å holde ninjaenes teknikker og ferdigheter hemmelig, sa Yoshiki Takao, førsteamanuensis ved det statlige Mie universitetets internasjonale ninjaforskningssenter, til AFP.

– Tyver og ninjaer gjorde det samme - de snek seg inn i andres hus - men ninjaene verdsatte moral. Ninjaer var offentlige tjenestemenn etter dagens standard, de tilbød en form for sikkerhetstjenester og samlet informasjon, sa Takao.

Eden viser hvor strenge kravene til ninjaenes bevaring av hemmeligheter var. Foto: Shutterstock

Leksikon for ninjaer

Forskerne fant det også interessant at det var et løfte i eden om å rapportere til sin overordnede om nye ferdigheter, verktøy og våpen som ikke stod oppført i «Bansenshukai», en hemmelighetsstemplet tekst fra det 17. århundre. Teksten regnes som et leksikon for ninjaer.

Kizu skrev at han kunne vise kun tre kapitler av «Bansenshukai» til de øverst rangerte samuraiene som ansatte ninjaer, og at han lovte å ikke gjengi bokas innhold i andre tekster.

Dette interesserer forskere fordi det «viser at Bansenshukai var brukt som en lærebok,» sa Takao.

Innholdet i læreboka er nå allmenn kjent, men mange ninjatradisjoner er fortsatt uvisse, ettersom mange viktige hemmeligheter kun ble delt muntlig.

Vært kjent i 50 år

Eden var ett av 130 gamle dokumenter som ble gitt til universitetet Mie, som er basert i Iga, samme by som Inosuke Kizu kom fra. Det var den 16. lederen av Kizu-familien som leverte dokumentene.

Eden ble først kjent i Japan for femti år siden, men det er først nå det er kjent hvor den har befunnet seg, ifølge Takao.

Inosuke Kizu var den 5. lederen og den siste ninjaen fra Kizu-familien.