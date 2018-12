Vibrasjonene som spredde seg jorden rundt fra Madagaskar 11. november, forundret forskerne. Nå mener de å ha funnet svar.

Det er et mysterium av typen som begeistrer forskere.

11. november var det noe som rørte kraftig på seg nær den franske øya Mayotte, utenfor vestkysten av Madagaskar. De påfølgende rystelsene beveget seg jorda rundt. I en fart på 14.500 kilometer i timen passerte den dype rumlingen flere jordskjelv-detektorer uten å bli registrert. Ingen lot til å ha merket noe.

Episoden ble kjent på Twitter da seismologi-entusiaster skrev om merkelige signaler de hadde funnet frem til i opptak fra observatorier fra Kenya til Hawaii. Etter å ha avvist at det kunne dreie seg om bølger fra et jordskjelv, ble stadig mer kreative teorier foreslått. Var det et jordskred? En meteoritt som eksploderte i atmosfæren? Et sjømonster som våknet etter lang tids dvale?

Nå mener eksperter at de kan ha funnet svar. Stephen Hicks, seismolog ved Southampton-universitetet, var raskt på ballen. Han lastet ned data fra et globalt nettverk av seismiske målestasjoner og begynte å analysere dem.

Fant «åstedet»



– Det uvanlige her er at dette svært lange signalet har beveget seg nesten hele jorda rundt uten å ha slått ut på operative system for jordskjelvvarsling, sier han.

Det vulkanske Choungui-fjellet på den franske øya Mayotte 300 km utenfor Madagaskar. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Ved å undersøke når ulike seismiske stasjoner jorden rundt fanget opp rumlingen, ble signalet, som varte i cirka 30 minutter, sporet til en hendelse omkring klokken 10:30 norsk tid i havet nær øya Mayotte. Geologene visste at en rekke mindre skjelv allerede hadde rystet regionen i kjølvannet av et jordskjelv med styrke 5,8 i mai. Men jordskjelv utløser høyfrekvente seismiske bølger som vibrerer frem og tilbake og fra side til side.

– Kilden var helt forskjellig i disse bølgene. De ble ikke registrert fordi signalet hadde veldig lav frekvens. Det var en lav, rolig dur, sier Hicks.

Les også: Vulkanekspert om Katla: – Det er noe som skjer der

Registrert helt på Hawaii



Mayotte-vibrasjonene brukte 40 minutter på å nå Storbritannia, og en time og 15 minutter på å nå Hawaii, omtrent 17.700 kilometer fra utgangspunktet.

Slik lavfrekvent «rumling» er sjelden, men har blitt registrert tidligere. Forskere har påvist dem før og etter brekalving, jordskred og brå endringer i magmaen under vulkaner. Det er ingen isbreer nær Mayotte, og et undersjøisk jordskred ville ha blitt fanget opp av hydrofoner i havet omkring, sier Hicks. Dette gjør magmaendringer et sted under havbunnen til hovedmistenkt.

Hicks tror magma brått kan ha blitt tømt fra et vulkansk kammer omkring 15 kilometer under havbunnen nær Mayotte, og dermed utløst de dype vibrasjonene som spredde seg verden rundt. Selv om de var sterke nok til å bli fanget opp av sensitive seismometre ville vibrasjonene ha vært svært korte, mindre enn en millimeter.

– Man ville ikke kunne merke dem, sier forskeren.

Les også: – Ingenting som tyder på at vi får et kjempejordskjelv i Oslo

– Vulkansk kammer kollapset



Geologen Pierre Briole ved École Normale Supérieure i Paris har kommet frem til en tilsvarende konklusjon. Han tror at en drøy kubikkilometer magma kan ha lekket ut av et vulkansk kammer under havbunnen, og at dette kan ha utløst de dype vibrasjonene da «taket» kollapset.

Det seismiske detektivarbeidet spilte seg i stor grad ut på sosiale medier, der profesjonelle og amatører samarbeidet.

– Det har vært en fascinerende demonstrasjon av åpen forskning på Twitter, og engasjement mellom forskere og borger-seismologer, sier Hicks.

Les også:

NASA: Romsonden InSight har landet på Mars

Aktiv vulkan under isen truer Alaska

Oversatt av Ole Peder Giæver /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited