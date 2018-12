Ukraina kaller inn reservesoldater

Ukrainas president Petro Porosjenko kaller inn reservister etter oppblussing av konflikten med Russland. Absurd, svarer Russland.

Reservistene skal kalles inn for opptrening i henhold til unntakstilstanden som er innført, opplyste presidenten mandag. Han varslet også at enkelte militærenheter skal omplasseres for å styrke landets forsvar.

– Et absurd forsøk på å hisse opp til økt spenning. Anklagene mot Russland har ikke noe som helst slags grunnlag, sa Russlands president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov kort tid etter kunngjøringen.

Ukraina innførte onsdag i forrige uke unntakstilstand i deler av landet. Den skal gjelde i 30 dager. Før helgen innførte Porosjenko innreiseforbud for russiske menn mellom 16 og 60 år.

Bakgrunnen er at russiske myndigheter søndag 25. november tok tre ukrainske marinefartøy og et samlet mannskap på 24 personer i arrest i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Ukraina krever mannskapet utlevert. Moskva hevder de befant seg i russiskkontrollert område og mener Kiev sendte fartøyene til området for å provosere.

Peskov avviste også mandag påstander fra Kiev om at Russland blokkerer sjøtrafikk til og fra ukrainske havner ved Azovhavet – et havområde som er knyttet til det øvrige Svartehavet via Kertsjstredet. Trafikken går som normalt på sjøen, med unntak av små avbrudd som følge av dårlig vær, sa Peskov.

