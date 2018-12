Attenborough med klima-advarsel: – Sivilisasjonen vår kan kollapse

– Sivilisasjonen vår kan kollapse dersom vi ikke gjør noe med klimaendringene, sa programlederen Sir David Attenborough da klimatoppmøtet COP24 åpnet i Polen.

Fra smeltende isbreer i Nepal til stigende havnivå som truer med å oversvømme flere mindre øystater, opplever verden allerede de første smakebitene på katastrofen som kan inntreffe dersom det ikke gjøres noe med oppvarmingen.

Mandag var representanter fra nærmere 200 land samlet i Polen for startskuddet på klimatoppmøtet COP24, der de skal forsøke å bli enige om en global regelbok for hvordan løftene i Parisavtalen skal oppfylles.

Arrangementet har også tiltrukket seg flere av verdens mest profilerte klimaforkjempere, blant dem den britiske naturhistorikeren Sir David Attenborough. Han kom med en klar advarsel til klimatoppene i Polen:

– Akkurat i dette øyeblikk står vi overfor en global menneskeskapt katastrofe, den største trusselen mot vår sivilisasjon på tusenvis av år. Hvis vi ikke tar grep, ligger vår sivilisasjons kollaps og utryddelsen av mesteparten av naturens verden i horisonten.

– Skulle ønske jeg var «Terminator»

Også tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger var blant profilene som kastet glans over mandagens klimakonferanse.

Den østerrikskfødte skuespilleren og politikeren sa han skulle ønske at menneskeheten aldri hadde oppdaget olje eller andre fossile brennstoff.

– Jeg skulle ønske jeg var The Terminator i virkeligheten, slik at jeg kunne reist tilbake i tid og stanset funnet av fossilt brennstoff, sa Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger holder tale under åpningen av klimakonferansen COP24 i Polen mandag. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

Verden ute av kurs

Konferansen ble sparket i gang av FNs generalsekretær António Guterres. Også han kom med sterke ord om klimautfordringene og verdenssamfunnets håndtering av dem.

–I sin plan om å redusere katastrofale klimaendringer er verden ute av kurs, sa Guterres.

– Selv om vi har blitt vitner til store ødeleggelser verden over som følge av klimaendringene, gjør vi fortsatt ikke nok eller beveger oss fort nok for å redusere katastrofale klimaforstyrrelser, fortsatte han.

– Urettferdig

Mange klimautsatte utviklingsland klager over at rikere land, som har vært ansvarlige for mesteparten av den historiske bruken av fossilt brennstoff, ikke gjør nok for å hjelpe dem.

Øystaten Fijis statsminister Frank Bainimarama, som ledet fjorårets COP-møte, oppfordret i sin tale alle nasjoner til å handle for å avverge klimakatastrofer.

– Gud forby dersom vi ignorerer de ufornektelige bevisene og forblir generasjonen som sviktet menneskeheten, sa han.

Nepals president Bidhya Devi Bhandari framholdt at klimaendringene rammer urettferdig.

– Nepal er et land som består av fjell og sletter. Vi har måttet bære en stor del av de uproporsjonale konsekvensene av klimaendringene, selv om vi er et lav med lavt utslippsnivå, sa han.

– Vi føler at vi blir straffet for feil vi aldri har gjort. Det er det internasjonale samfunnets ansvar å sikre rettferdighet, sa Bhandari.

Innsatsen må tredobles

Målet med den to uker lange klimakonferansen i Katowice er å følge opp løftene i Parisavtalen. Den ble vedtatt 12. desember 2015, og formålet var å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Disse målsettingene forutsetter imidlertid raske kutt i klimautslippene, og innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås, har FNs miljøprogram UNEP advart i en fersk rapport.

Mens land som Fiji og Nepal har sendt statsministre og presidenter, hadde ingen av G20-landene sendt representanter på toppnivå til konferansen mandag.