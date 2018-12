Fransk-svensk kulturprofil dømt for enda en voldtekt

En svensk domstol skjerper fengselsstraffen for den voldtektsdømte fransk-svenske kulturprofilen Jean-Claude Arnault.

Arnault har stått tiltalt for to voldtekter mot én og samme kvinne i 2011.

72-åringen ble tidligere i år dømt til to års fengsel i Stockholm tingrett for den ene av de to voldtektene, men både han og påtalemyndigheten anket dommen. Arnault på sin side avviser voldtektsanklagene.

I ankesaken ble Arnault mandag kjent skyldig i to voldtekter, og straffen er økt til to og et halvt års fengsel.

Anker dommen

Den enstemmige dommen ble kunngjort i Svea hovrätt, som tilsvarer lagmannsretten i Norge. Domstolen slo fast at den tiltalte «uten rimelig tvil» har gjort seg skyldig i begge voldtektene.

– Det hovrätten sier i dommen, er at den tiltalte har opptrådt forsettlig, fordi han med vilje har handlet med vold, sier dommer Lars Dirke.

Retten har tatt hensyn til mannens relativt høye alder og tiden som har gått siden voldtektene inntraff.

Arnaults advokat Björn Hurtig bekrefter overfor SVT Nyheter at Arnault kommer til å anke dommen.

Indirekte betydning

Lyrikeren Katarina Frostenson, som er gift med Arnault, var innkalt som hovedvitne i saken for blant annet å belyse kulturprofilens personlighet. Noe som er svært uvanlig i svenske domstoler.

– Det er en forklaring som i dette tilfellet ligger litt på siden av hendelsene. Vitneforklaringen får bare indirekte betydning, uttalte hovrättsdommer Dirke etter at kjennelsen falt.

Saken mot kulturprofilen har vakt stor oppmerksomhet i Sverige, ettersom den har spilt en sentral rolle for konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år. Det førte til at flere medlemmer av den ærverdige institusjonen gikk av. Frostenson trakk seg i april.

Ingen kommentar

Svenska Akademien vil ikke kommenterte dommen.

– Vi har ingenting å si i saken ettersom den ikke er tilknyttet Akademien. Men retten må gå sin gang, og det har vi respekt for, sier fungerende sekretær i Svenska Akademien, Anders Olsson.

Skandalen har ført til at det ikke blir delt ut noen nobelpris i litteratur i år. Arnault har drevet et kultursenter som har fått pengestøtte av Svenska Akademien.

I kjølvannet av metoo-kampanjen høsten 2017 beskyldte i alt 18 kvinner Arnault for seksuelle overgrep og trakassering. Beskyldningene ble framsatt i en artikkel i Dagens Nyheter.

(©NTB)