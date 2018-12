Fallgruver for Trumps og Xis «våpenhvile»

Mens oljeprisen stiger og markedet jubler over at handelskrigen mellom USA og Kina er satt på vent, spør analytikere seg om hvor langvarig gleden blir.

Mange uttrykker skepsis til om «våpenhvilen» på 90 dager er et like stort gjennombrudd som markedet synes å legge til grunn, skriver Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen i en analyse.

– Lite konkret er avtalt, 90 dager er ikke lenge, og ingenting rundt teknologioverføring og immaterielle rettigheter er avtalt, skriver han, og legger til:

– Likevel, helgens G20-møte viser at de to kamphanene faktisk evner å snakke sammen, det er jo noe.

President Xi Jinping og hans amerikanske kollega Donald Trump klarte i helgen å bli enige om å ikke innføre noen nye skatter eller tollavgifter på hverandres produkter de neste 90 dagene.

Tror handelskrigen gjenopptas

Men rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets spør seg hvor lenge den gode stemningen vil vare.

– Avtalen mellom Trump og Xi har nemlig en haug av fallgruver, som allerede begynner å komme til syne. Disse stammer først og fremst av at avtalen er lite konkret, noe som gir rom for ulike tolkninger, s kriver hun.

Borgen Gjerde har vanskelig for å se for seg at Kina vil gjøre tilstrekkelige innrømmelser når det gjelder åndsverkslovgivningen, til at en ny avtale kommer på plass.

– Vi tror dermed helgens enighet om våpenhvile dermed blir lite mer enn nettopp det, og at handelskrigen gjenopptas til neste år, skriver hun.

Toll på biler

Samtidig svarte asiatiske markeder mandag svært positivt på helgens overenskomst. Oljeprisen gjorde et kraftig byks, og både i Oslo og Europa for øvrig startet uka med markant børsoppgang.

Trump sier at Kina har gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske biler. Tollen er i dag på 40 prosent, skriver presidenten på Twitter. Han har imidlertid ikke sagt noe nærmere om når kuttet kommer, eller hvor mye avgiftene blir redusert, og Kina har ikke bekreftet påstanden.

Trump skryter stadig av møtet med Xi og sier at fremfor alt bønder raskt og i stor grad vil nyte godt av avtalen med Kina.

– Gode utsikter

USA innførte i sommer toll på 25 prosent på kinesiske varer, en samlet ekstratoll på 50 milliarder dollar. Senere ila USA 10 prosent toll på ytterligere varer til en verdi av 200 milliarder dollar, en sats Trump truet med å øke til 25 prosent fra 1. januar.

Kina svarte på avgiftsøkningene med å innføre toll på amerikanske produkter til en verdi av 110 milliarder dollar, blant annet på amerikanske biler.

Når Trump og Xi nå har blitt enige om å legge saken på is i tre måneder, reduserer det også trusselen mot verdensøkonomien.

– Utsiktene for reell fremgang i viktige saker med Kina er nå bedre enn noen gang tidligere for Trump-administrasjonen, sier investeringsstrateg Andy Rothman i Matthews Asia til nyhetsbyrået AP.

Dype røtter

Med 90 dager på seg skal nå Trump og Xi ta fatt på den vanskelige oppgaven med å løse den fastlåste handelsstriden.

– USAs konflikt med Kina har dype røtter, og man kan ikke løse alt på 90 dager, ikke engang på 180 dager, sier Dean Pinkert, tidligere medlem i USAs internasjonale handelskommisjon (ITC).

– Trump-administrasjonen må bestemme seg for hvor mye fremgang de trenger for å kunne kalle det en seier, sier Pinkert, som nå er ansatt i advokatfirmaet Hughes Hubbard & Reed.

(©NTB)