Britisk spionsjef advarer Russland

Britenes etterretningssjef Alex Younger advarer Russland mot å undervurdere Vesten. Han vil også styrke tjenestens europeiske bånd i kjølvannet av brexit.

Younger, som i den britiske etterretningstjenesten er kjent under sitt kodenavn «C», talte mandag ved St. Andrews University i Skottland, der han selv har studert.

Forholdet til Russland var et av temaene Younger tok opp i den sjeldne talen. Landet ser det som om det har gått inn i en «permanent konfrontasjon» med Vesten, mener MI6-sjefen.

Han viste blant annet til novitsjok-angrepet på den tidligere russiske agenten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury, som han omtalte som en «åpenbart fiendtlig handling».

– Den russiske staten brukte et kjemisk våpen på britisk jord, sa Younger.

– Vil ikke trappe opp

– Jeg bør understreke at til tross for at Russland forsøker å destabilisere oss, forsøker ikke vi å destabilisere Russland. Vi forsøker ikke å trappe opp konflikten, sa Younger.

Han oppfordret samtidig «Russland eller andre stater som vil undergrave vår livsførsel, til ikke å undervurdere vår – eller våre alliertes – vilje og kapasitet».

– Vårt mål er at den russiske staten skal konkludere med at uansett hvilke fordeler den mener å hente fra sin aktivitet, så er det ikke verdt det, sa han.

Etterretningssjefen sa også at landene i vest må tenke over Kinas økende innflytelse.

– I bunn og grunn handler det om makt, penger og politikk i øst. Det er en ny politisk virkelighet vi må tilpasse oss, sa han.

Brexit

Etterretningssjefen konstaterte også, bare måneder før Storbritannia går ut av EU, at MI6 fortsetter å jobbe sammen med sine europeiske partnere for å styrke «uvurderlige bånd».

MI6 håndterer Storbritannias internasjonale sikkerhetsutfordringer. Trusselnivået i landet er for tiden satt til «alvorlig», noe som betyr at etterretningstjenestens analytikere mener at angrep er svært sannsynlig.

