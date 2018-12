Opposisjonsleder nektes å stille til valg i Bangladesh

To korrupsjonsdommer gjør at opposisjonsleder og tidligere statsminister i Bangladesh, Khaleda Zia, ikke får stille til valg, opplyser regjeringen.

Landets velgere går til urnene på årets nest siste dag, men 73 år gamle Zias navn blir ikke å finne på noen valgseddel, dersom regjeringen får det som den vil. Hun har tidligere vært statsminister i to perioder à fem år og en kortere periode.

Justisminister Mahbubey Alam sier søndag at en kjennelse i høyesterett nylig gjorde det klart at ingen som er dømt til to års fengsel eller mer kan stille til valg. Zia avtjener for tiden en dom på ti års fengsel for korrupsjon. I oktober ble hun dømt til ytterligere sju år i fengsel i en annen sak. Partiet hennes sier straffeforfølgelsen er politisk motivert.

Zia har registrert seg som kandidat i tre valgkretser, og partiet, Bangladeshs nasjonalistiske parti, avfeier kunngjøringen fra regjeringen.

– Å avvise nominasjonspapirene hennes er en del av regjeringens plan for å holde henne unna valget, sier en av partiets ledere, Ruhul Kabir Rizvi.

I valget 30. desember vil statsminister Sheikh Hasina forsøke å sikre seg en tredje periode ved makten. Samtidig beskylder opposisjonen henne for å ha blitt mer autoritær og for å behandle sine politiske motstandere med jernhånd.

Justisminister Alam sier det nå er opp til landets valgkommisjon å avgjøre om Zia får stille.

Grunnloven sier at ingen som er dømt til minst to år i fengsel for en forbrytelse som innebærer «moralsk fordervelse» kan stille til valg eller sitte i nasjonalforsamlingen, med mindre det er gått minst fem år siden vedkommende ble løslatt etter soning.

