Mexicos president selger flyet sitt

Mexicos nyslåtte president oppfylte et valgløfte på dag to i embetet da han besluttet å legge ut flyet som følger med jobben, på auksjon.

Andrés Manuel López Obrador har lovet «dyptgående og radikale endringer», og det inkluderer altså også å selge et Boeing 787–8. Salget av det eksklusive flyet, en modell som er mest kjent som Dreamliner, ble kunngjort av presidentens stab søndag. Dagen før inntok López Obrador presidentpalasset, fem måneder etter at han vant valget i landet.

Det siste oppdraget for presidentflyet var å fly avtroppende president Enrique Peña Nieto til G20-toppmøtet i Buenos Aires denne uken. En talsmann for arvtakeren hans sier det skal sendes til USA for vedlikehold og lagring fram til det blir solgt. Flyet kostet 218 millioner dollar da det ble kjøpt inn for noen få år siden. Med dagens kurs tilsvarer det 1,87 milliarder kroner.

Finansminister Carlos Urzúa legger til at 60 andre fly og 70 helikoptre som er i den føderale regjeringens eie også skal selges.

López Obrador, som er kjent for en jordnær stil og til daglig kjører en Volkswagen, sier han simpelthen ikke trenger presidentflyet og kan reise med vanlig fly i stedet.

Den ferske presidenten tilhører ingen av de to partiene som har vekslet på å lede landet de siste 90 årene. Med løfter om en ny holdning til noen av de viktigste og vanskeligste sakene i Mexico – kriminalitet, fattigdom og korrupsjon – sikret López Obrador valgseieren 1. juli. Partiet hans har også flertall i begge kamrene i den mexicanske kongressen.

