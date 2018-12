Astronauter framme på romstasjonen etter vellykket ferd

Tre astronauter er framme på Den internasjonale romstasjonen etter en vellykket tur. Dermed er en mannskapskrise avverget etter en avbrutt oppskyting i oktober.

Et russisk Sojuz-fartøy med de tre om bord ble koblet sammen med romstasjonen ISS klokka 18.23 norsk tid. Fartøyet ble skutt opp fra Bajkonur-basen i Kasakhstan seks timer tidligere.

Etter sammenkoblingen må mannskapet vente i rundt to timer for en teknisk sjekk, før lukene mellom Sojuz-fartøyet og romstasjonen kan åpnes.

I oktober førte en sensorfeil på bæreraketten til at mannskapet på et annet Sojuz-fartøy måtte avbryte oppskytingen og nødlande i Kasakhstan. Siden mannskapet på romstasjonen rulleres jevnlig, blant annet fordi Sojuz-fartøyene har en begrenset levetid i verdensrommet, sto ISS i fare for å måtte være uten mannskap i en periode.

Nå er imidlertid nytt personell på plass. De tre er den erfarne russeren Oleg Kononenko, canadiske David Saint-Jacques og amerikanske Anne McClain. Kononenko har tidligere tilbrakt 533 døgn i rommet, mens de to øvrige er på sin første tur.

De russiske Sojuz-fartøyene er de eneste som for tiden frakter personell mellom ISS og jorden.

En av oppgavene til de nye mannskapet blir å inspisere utsiden av ISS, blant annet for å sjekke et hull som har ført til en liten luftlekkasje.