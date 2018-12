Ytre høyre-parti inn i regionforsamlingen i Andalucía

Santiago Abascal (i midten), leder for ytre høyre-partiet Vox, fotografert under en demonstrasjon i Murcia i midten av november. Vox ble dannet for rundt fem år siden og har fått økt oppslutning samtidig som innvandringen over Gibraltarstredet har vokst. Foto: AP / Emilio Morenatti / NTB scanpix Foto: NTB scanpix