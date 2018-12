Befolkningsekspert anklaget for spionasje i Iran

En iransk ekspert på befolkningsutvikling er pågrepet, anklaget for å samarbeide med utenlandske spionnettverk, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Eksperten er navngitt som Meimanat Hosseini-Chavoshi, ifølge nyhetsmeldingen. Hun er oppført som ansatt ved Institutt for befolkning og global helse ved Melbourne-universitetet i Australia.

Meldingen kommer dagen etter at avisen Kayhan meldte at flere «aktivister» var blitt pågrepet fordi de skal ha infiltrert statlige institusjoner under dekke av vitenskapelige aktiviteter.

– Det finnes bevis for at disse individene er forbundet med spionnettverk i Vesten, uttaler parlamentarikeren Nasrollah Pejmanfar, som er medlem av kulturkomiteen, til den konservative avisen.

Hosseini-Chavoshi har publisert mange artikler om iransk familieplanlegging, som har blitt hyllet internasjonalt for å ha gitt kraftig nedgang i fødselsraten. I 1980-årene fødte iranske kvinner i snitt sju barn hver. i 2016 var tallet nede i 1,66 barn per kvinne.

Iranske myndigheter er imidlertid bekymret for at tallet er blitt for lavt, og ayatolla Ali Khamenei har bedt om tiltak for å doble befolkningen til 150 millioner.

Ifølge avisen Kayhan bruker Irans fiende befolkningsekspertene til å undergrave arbeidet, gjennom å tone ned alvoret.