Hugh Hefners «viagra-ring» dro inn 192.000 på auksjon

Playboy-grunnlegger Hugh Hefners røykejakke, silkepyjamas, sengetøy og en ring med innkapslet potenspille er solgt på auksjon.

Hefners skrivemaskin, som han brukte på universitetet og til å skrive den første Playboy-utgaven i 1953 på, er også blant de ikoniske eiendelene som er solgt.

Hefner døde i september i fjor, 91 år gammel.

Auksjonen gikk over to dager i Los Angeles. Skrivemaskinen ble solgt for 162.500 dollar. Hefners personlige utgave av det første bladet gikk under hammeren for 31.250 dollar, opplyser auksjonshuset Julien's Auctions.

En av Playboy-grunnleggerens skreddersydde røde røykejakker laget av silke ble solgt for 41.600 dollar. Hefners «Viagra-ring» – en ring laget av 14 karat gull og halvedelsten av typen onyx, med en liten blå pille kapslet inn, kasserte inn 22.400 dollar. Hefners tøfler, silkepyjamaser i ulike farger og sengetøy lokket også til seg kjøpere.

Motorsykkeljakker, en limousin, en jukeboks, et biljardbord som sto i hans berømte Playboy Mansion, og selve stjernen tilhørende Hefner på Hollywood Walk of Fame – ble lagt ut på auksjonen.

Alle inntekter fra auksjonen går til Hefners stiftelse, som støtter ulike borgerrettighetsorganisasjoner med særlig vekt på ytringsfrihet – et formål som sto Hefner nært.

En nettauksjon med flere av Hefners eiendeler finner sted 17. desember.