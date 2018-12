– Trump og Putin i kort møte på G20

Presidentene Donald Trump og Vladimir Putin hadde et kort møte på sidelinjen av G20-toppmøtet i Buenos Aires, opplyser en høytstående russisk tjenestemann.

Juri Usjakov er en av Putins nære medarbeidere, og han sier ifølge Reuters lørdag at de to presidentene fikk vekslet noen ord i et uformelt møte under det pågående toppmøtet i den argentinske hovedstaden.

Før G20-toppmøtet startet, kunngjorde Trump at han hadde avlyst et planlagt, formelt møte med Putin.

Usjakov opplyser videre at han selv hadde et møte med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, og at både USA og Russland er enige om å fortsette å holde kontakt.

Usjakov sier imidlertid at det er usikkert når Trump og Putin kan møtes neste gang.