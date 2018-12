– Forhandlere enige om utkast til G20-dokument

Forhandlere har på vegne av G20-deltakerne i Argentina blitt enige om et utkast til en felles uttalelse, ifølge en høytstående EU-kilde.

Den siste finpussen pågikk lørdag formiddag (lørdag ettermiddag norsk tid), ifølge kilden. Stats- og regjeringssjefene i G20-gruppen må imidlertid gi sin endelige godkjenning før en felles uttalelse kan vedtas.

Handel, klimaendringer og migrasjon utgjør de mest omstridte temaene, men det skal være mulig å inngå kompromisser på alle disse feltene, ifølge kilden.

Dokumentet inneholder ordlyd som er ventet å forplikte stats- og regjeringssjefene i G20-gruppen til å gjennomføre reformer av Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å sikre at et felles regelverk blir respektert.