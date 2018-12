USAs tidligere president George H.W. Bush er død

George Bush senior begynte karrieren som jagerflyger, ble oljemilliardær og fikk teften for politikk. Ute i verden er han mest kjent for den første Golfkrigen.

– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

H. W Bush døde i sitt hjem fredag kveld, et drøyt halvår etter at hans kone Barbara Bush gikk bort i april, 92 år gammel. Paret hadde da vært gift i 73 år.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.

George Herbert Walker Bush fikk bare én periode som president i Det hvite hus, fra 1989–1993. At han ikke ble gjenvalgt, forklares av noen med at han hadde lovet skattelettelser han måtte gå tilbake på.

En annen forklaring kan være at utfordreren i 1993 var Bill Clinton, kjent som en av USAs store politiske retorikere og den dag i dag en populær mann i USA.

Bush skulle oppleve en slags ny politisk seier da hans egen sønn George W. Bush ble president i 2001. De to fremsto imidlertid som svært ulike politikere, og det er uvisst hva faren egentlig syntes om sin sønns innsats og «krig mot terror».

Mens Bush senior mente det ville være for risikabelt, både menneskelig og politisk, å forsøke å styrte Iraks diktator Saddam Hussein i forbindelse med den første Golfkrigen, var det nettopp dette Bush junior valgte å gjøre et drøyt tiår senere.

– Anstendig

Selv ble Bush senior regnet som fornuftig, moderat og lavmælt. Han karakteriseres også som en «anstendig mann» på alle måter, ikke minst i privatlivet der han i alle år sto trofast ved siden av sin kone Barbara. Bush giftet seg allerede som 20-åring, og paret fikk seks barn.

Tidligere president i USA, George H.W. Bush døde fredag. Her sammen med sine barnebarn Barbara og Jenna Bush. Foto: Saul Loeb / Reuters via Pool / NTB scanpix

George H.W. Bush var den eldste, mens barn nummer to, Pauline, døde av leukemi før hun nådde skolealder. Deretter fikk paret tre sønner og en datter.

En tilsynelatende skjellsettende opplevelse for Bush var da han som 17-åring opplevde at Japan angrep den amerikanske marinebasen Pearl Harbor i desember 1941.

Han utsatte etter dette collegestudiene og ble som 18-åring den yngste marineflygeren i amerikansk historie. I løpet av krigsårene fløy han 58 kampoppdrag over Stillehavet, og på ett av disse toktene ble han såret da han måtte hoppe ut i fallskjerm fra det brennende flyet sitt.

Oljemagnat i Texas

Bush ble født 12. juni 1924 i småbyen Milton i Massachusetts. Faren Prescott var både en velstående forretningsmann og politiker i Senatet. Etter studiene flyttet Bush til Texas der han etablerte sitt eget oljeselskap og raskt sikret seg en stor formue.

Først på midten av 1960-tallet besluttet han å satse på politikken. Han var først folkevalgt i Representantenes hus (1967-1969). Deretter stilte han til valg som senator, men tapte.

I løpet av sin karriere ble han flere ganger headhuntet av republikanske presidenter som Richard Nixon og Gerald Ford til viktige verv. På 1970-tallet var han både FN-ambassadør, USAs utsending til Kina og CIA-sjef.

På slutten av 1970-tallet hadde han et avbrekk fra politikken og ble blant annet engasjert som foreleser i bedriftsøkonomi, noe han ifølge eget utsagn «elsket».

Reagans makker

I 1980 gjorde han et første forsøk på å bli valgt til president i USA, men trakk sitt kandidatur og ble i stedet visepresident under Ronald Reagan fra 1981 til 1988.

Høsten 1988 vant han presidentvalget med klar margin over demokraten Michael Dukakis. Han var statsoverhode i USA da Berlinmuren falt og Sovjetunionen gikk i oppløsning, og i 1991 sendte han amerikanske soldater til Kuwait for å slå tilbake irakiske invasjonsstyrker.

Bush huskes også for å ha sendt soldater til Panama i 1989 for å avsette diktatoren Manuel Noriega.

Stoltenberg kondolerer

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener Bush var på rett sted til rett tid i historien.

– Da jernteppet falt, trengte verden politikere med visjoner og vilje. President George H.W. Bush hadde evne og var forpliktet. Han grep øyeblikket og endret historien. Han vil bli husket som en av arkitektene bak tiden etter den kalde krigen og som en ekte trans-atlantiker, skriver Stoltenberg på Twitter.

Hyllest fra Obama og Clinton

Den tidligere presidenten Barack Obama hyller Bush i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama og sender sin kondolanse til familien.

– Våre tanker er med hele Bush-familien i kveld – og alle som ble inspirert av George og Barbaras eksempel.

Tidligere president Bill Clinton, som vant presidentvalget mot George H.W. Bush i 1992, hyller sin tidligere politiske rivals «medfødte og oppriktige anstendighet».

– Jeg vil for alltid være takknemlig for vennskapet vi etablerte, sier Clinton.

– Få amerikanere har vært, eller kommer noen gang til å bli, i stand til å kunne måle seg med president Bush sin innsats for USA og iveren han viste hver eneste dag, sier Clinton.

Trump: – Inspirerte generasjoner



– President Bush inspirerte generasjoner av amerikanere til å tjene samfunnet, og til å være, som han selv formulerte det, «tusen lyspunkt» som lyser opp USAs storhet, håp og muligheter overfor verden, heter det i en uttalelse fra president Donald Trump og førstedame Melania Trump.

– President Bush fant alltid ut hvordan han kunne sette listen høyere, fortsetter Trump-paret, og viser til hvordan Bush jobbet seg opp fra å være leder for baseball-laget ved Yale-universitetet til å bli visepresident for Ronald Reagan i to perioder, før han selv ble president i én periode.

George H.W. Bush da han var nyutnevnt som USAs FN-ambassadør i 1970. Foto: AP / NTB scanpix

– Vi vil huske president Bush for hans hengivenhet overfor familien, og spesielt hans livs store kjærlighet Barbara. Amerikanere i framtiden vil ha ham som forbilde til å kjempe videre for den gode sak. Våre hjerter lider av hans tap, og vi, det amerikanske folk, sender våre bønner til hele Bush-familien, idet vi ærer livet og ettermælet til president nummer 41, skriver Trump-paret.