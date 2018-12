120 skogbranner herjer i Australia

Rundt 120 skogbranner herjer i delstaten Queensland, nord i Australia. Så langt har en person mistet livet.

Skogbrannene har herjet de siste seks dagene etter en lang tørkeperiode og med temperaturer ti grader over normalen.

Lørdag var det rundt 120 branner i delstaten, og det er ventet å bli verre ettersom temperaturen skal øke ytterligere.

– Vi har en hetebølge som fortsetter de neste fire dagene. I tillegg har vi et tordenvær pågående som påvirker hvordan brannene sprer seg. Vi har aldri sett dette i vår delstat før, sier Katarina Carroll i Queenslands brann- og beredskapstjeneste.

Seks kommuner er evakuert, og mange gårder er brent ned.

En 21 år gammel mann mistet livet fredag da et tre falt over ham mens han ryddet skog for å lage en branngate ved familiens gård.

Samme dag måtte ti kvinner og barn bli reddet med helikopter fra en fjelltopp i byen Eungella fordi det ikke var trygt for dem å ta seg ned på egen hånd på grunn av brann.

