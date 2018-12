Tre døde i forsøk på å krysse grensa til USA ulovlig

Et forsøk på å smugle innvandrere ulovlig over grensa fra Mexico til USA resulterte i at to menn og en kvinne døde.

Hendelsen skjedde nær grensa til California. Grensevakter oppdaget et spor fra flere biler nær grensa, hvor biler har passert ulovlig inn i landet. De fant en bit fra et kjøretøy som de tror stammet fra en pickup de oppdaget rundt ti minutter senere. Vaktene forsøkte å stoppe pickupen, men den flyktet i en fart på rundt 160 kilometer i timen, ifølge vitner. Vaktene la derfor ut en spikermatte, noe som førte til at pickupen mistet kontrollen, krasjet og rullet rundt. I tillegg til de tre personene som døde, er åtte personer hardt skadd. (©NTB)