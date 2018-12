USA-støttet opprørsgruppe: IS-leder pågrepet i Syria

Den kurdisk-ledede opprørsalliansen SDF, som støttes av USA, hevder at de har pågrepet sikkerhetslederen til ekstremistgruppen IS.

I en uttalelse fredag beskriver SDF Osama Oweid Saleh som «en av de farligste terroristene i Daesh-gruppen».

De sier videre at han var en sikkerhetsleder og at han hadde en aktiv rolle i planleggingen og gjennomføringen av mer en 40 terrorangrep.

Daesh er et arabisk akronym for IS.

Leder for Syrisk observatorium for menneskerettigheter, Rami Abdulrahman, bestrider opprørsgruppens påstander og sier at Saleh kun var en «tidligere lokal sikkerhetsleder».

Saleh ble ifølge SDF pågrepet 22. november.

(©NTB)