Demonstrasjoner mot G20-lederne

Flere tusen mennesker demonstrerte mot G20-toppmøtet i Argentinas hovedstad Buenos Aires, men ble møtt av et stort politioppbud.

Med plakater og slagord som «Ut med Trump og imperialistiske ledere» og «De vil ha krig, men vi vil ikke la dem være i fred» gikk tusenvis av demonstranter opp langs en av Buenos Aires store bulevarder.

Argentinske myndigheter har iverksatt et storstilt sikkerhetsoppbud i forbindelse med toppmøtet, og over 25.000 polititjenestemenn er utplassert for å hindre voldelige protester.

Fredagens demonstrasjon gikk rolig for seg. Men tidligere på dagen beslagla politiet et titall bensinbomber i en utbrent bil.

(©NTB)