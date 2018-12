Johan-Martin fikk uhyggelig møte med slange på nattlig dobesøk

– Alt jeg klarte å tenke var: «Jeg har tisset på en slange», og så smalt jeg igjen dolokket.

Tropiske slanger er ikke et vanlig syn nord i Europa, og spesielt ikke så langt nord som i Jokkmokk i Lappland. Men da svenske Johan-Martin Spik Skum tok et nattlig dobesøk forrige uke, fikk han utrivelig selskap.

– Jeg hadde ikke på meg briller og slo heller ikke på lyset, sier Spik Skum til Euronews.

Da han trakk ned begynte vannet å stige. Det var noe som blokkerte, men Spik Skum så ikke hva det var.

– Jeg hentet brillene mine, skrudde på lyset og da jeg snudde meg stirret en slange på meg.

Da han sto ansikt til ansikt med slangen var «Jeg har tisset på en slange» alt Spik Skum klarte å tenke, før han smalt igjen dolokket, ifølge Euronews.

– Resten av natten var et mareritt, forteller han og innrømmer at han er redd slanger.

For å få bukt med slangen fikk Spik Skum hjelp av blant annet naboene, og det viste seg raskt hvor slangen hørte til. For en regnbueboa, som arten heter, er ikke et daglidags syn i Jokkmokk, men hører vanligvis hjemme i Sentral- og Sør-Amerika.

Men akkurat denne slangen tilhørte naboen og hadde rømt hjemmefra da buret ble renset.

– Jeg har snakket med naboen; han har lovet at dette aldri skal skje igjen. Så vi er på god fot igjen, sier Spik Skum.

