Rapport: Radikalisering i fengsel fører til høy terrortrussel i Belgia

Belgias står overfor en vedvarende terrortrussel på grunn av radikalisering av fengselsinnsatte, skriver landets sikkerhetstjeneste i en ny rapport.

Sikkerhetstjenesten mener at Belgia står overfor et stort problem med ekstremisme i fengslene, og at personer dømt for terrorisme fortsetter å gjøre nye lovbrudd.

I rapporten heter det at Belgia nå har «en hittil uhørt mengde innsatte som er fengslet for terrorisme», noe som gir en større risiko for «smitte» enn noen gang tidligere.

Rapporten advarer om at innsatte som blir løslatt de neste tre og fem årene kan igangsette «en ny bølge ekstremisme, til og med jihadisme i landet».

Med tanke på befolkningstallet i landet, har Belgia vært en av de hyppigste eksportørene av fremmedkrigere til Syria, der IS har vært en av ekstremistgruppene involvert i borgerkrigen.

Belgia har blitt rammet av flere angrep fra IS, deriblant bombeangrepene i Brussel i mars 2016 der 32 mistet livet.

Angrepene mot flere mål i Paris i november 2015 der 130 mennesker ble drept har også blitt sporet tilbake til terrorceller med base i Brussel.

