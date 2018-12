Tidligere bosnisk kommandant frikjent for krigsforbrytelser

Den tidligere bosniske kommandanten Naser Oric, som var tiltalt for krigsforbrytelser, er frikjent i en bosnisk domstol.

– Oric og medtiltalte Sabahudin Muhic frikjennes begge to for anklagene om at de skal ha begått krigsforbrytelser mot fanger, sier dommer Tihomor Lukes.

Begge to sto tiltalt for å ha drept tre serbiske krigsfanger på midten av 1990-tallet. Oric ledet de bosnisk-muslimske styrkene i Srebrenica på 90-tallet. Han blir regnet som en folkehelt blant bosniske muslimer, mens bosniske serbere anser ham som en krigsforbryter.

