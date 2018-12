Byrået som sporer opp nazister fra andre verdenskrig fyller 60 år

Det tyske byrået Zentrale Stelle, som kontinuerlig sporer opp gamle nazister fra andre verdenskrig, fyller 60 år. Byrået sporer årlig opp om lag 30 nazister.

Mer enn 70 år etter andre verdenskrig tok slutt, finner byrået fremdeles gamle nazister som mistenkes for å være medskyldige i massedrap under holocaust.

Årlig leverer Zentrale Stelle om lag 30 saker videre til påtalemyndigheten, selv om stadig færre av sakene fører til domfellelse, ifølge byrået selv. Landets justisminister Katarina Barley mener det er viktig å stille de skyldige til ansvar, til tross for at de aller fleste nå er svært gamle mennesker.

– De tiltalte er ikke lenger i stand til å sone en full fengselsstraff. Likevel er holocaust en såpass unik forbrytelse at alle de som har hatt noen form for personlig ansvar i saken, er nødt til å bli stilt for retten, sier Barley.

