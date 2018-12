Nord-Koreas utenriksminister på besøk til Vietnam

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho er på besøk i Vietnam for å lære om reformene som har gjort landet til en av Asias raskest voksende økonomier.

Yong-hos opphold skal vare i fire dager.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap sier at Nord-Korea ønsker å lære fra Vietnam, hvis økonomi har blomstret etter at landet har omfavnet omfattende markedsreformer og åpnet dørene for utenlandsk investering og åpen handel.

Det har ført til at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) har vokst med minst fem prosent i året siden årtusenskiftet.

Landet har gjort dette samtidig som det har opprettholdt ettpartistyret i landet, med lite rom for dissens.

Eksperter sier til nyhetsbyrået AFP at den modellen kan appellere til Nord-Korea, som har tynnslitt økonomi etter brede sanksjoner og flere år med isolasjon.

– De ønsker å styrke sine økonomiske bånd til andre nasjoner og ikke lenger være helt avhengige av Kina, sier Kevin Gray, som er professor i internasjonale relasjoner ved University of Sussex, til AFP om besøket.

Ifølge den statskontrollerte vietnamesiske nettsiden World & Vietnam Report har Yong-ho snakket løst om å forsterke båndene mellom de to landene.

Vietnams utenriksminister Pham Binh Minh uttrykte fredag sin støtte for atomnedrustning i Nord-Korea.

