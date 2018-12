Kongos ebolautbrudd er verdenshistoriens nest største

Utbruddene av det dødelige ebolaviruset i Kongo er det nest største i verdenshistorien, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO)

Torsdag kunngjorde Kongos helseminister at antall ebola-tilfeller i landet har økt til 426. Det inkluderer 379 bekreftede tilfeller og 47 mulige tilfeller.

– Det er en trist statistikk, sier krisesjef Peter Salama i WHO sent torsdag kveld. Han forventer at utbruddene vil fortsette i rundt seks måneder før de vil kunne stoppe smitten.

Angrep fra rebellgrupper og fiendtlighet fra deler av lokalbefolkningen er blant utfordringene ebola-arbeiderne har møtt på. Mange av arbeiderne jobber kun under beskyttelse av FNs fredsbevarende styrker, i en arbeidshverdag hvor det daglig høres skudd.

Utbruddet i Kongo er det verste i verdenshistorien bak utbruddene i Vest-Afrika som drepte tusenvis av mennesker for noen år siden.

