Tysk avis: Russisk hackerangrep mot myndighetene

En russisk hackergruppe utførte i november et hackerangrep mot tyske myndigheter, melder den tyske avisen Der Spiegel.

Ifølge avisa ble angrepet utført mot epostkontoene til det tyske forsvaret Bundeswehr, parlamentsmedlemmer og flere ambassader.

Det er gruppen Snake, også kalt Uroboros, som skal stå bak angrepet som ble oppdaget 14. november, ifølge rettsdokumenter avisa referer til.

Tysklands føderale etterretningstjeneste Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) opplyser til Der Spiegel at gruppen ofte går etter stater og politikere.

– BfV har nylig oppdaget et angrep som ble begått av gruppen Snake. Gruppens ofre er hovedsakelig staten og politikere.

Hvilke data hackerne samlet inn i angrepet etterforskes fortsatt.

Tidligere i år opplyste Tysklands regjering at Russland klarte å hacke seg inn i landets utenriksdepartement i desember 2017. Hackerne skal ha stjålet sensitiv informasjon om utenrikspolitiske relasjoner.

I april meddelte Hans-Georg Maassen, som da var leder i BfV, at angrepene var såpass komplekse at de bare kan ha vært utført av et regjeringstilknyttet organ.

Snake mistenkes for å ha vært involvert også i disse angrepene.

