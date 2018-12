Kina stanser baby-genredigering

Det kinesiske vitenskapsdepartementet beordrer stans i det kontroversielle baby-genredigeringseksperimentet som en forsker hevder å ha utført.

– Vitenskapsdepartementet motsetter seg fullstendig baby-genredigeringsepisoden og har allerede krevd at institusjonen det gjelder, suspenderer forskningsaktivitetene som det berørte personalet har stått bak, sier en talsperson til den statlige kringkasteren CCTV.

Den kinesiske forskeren He Jiankui hevdet onsdag på en biomedisinsk konferanse i Hongkong at han har genredigert DNA-et til to babyer. Han sa at han er stolt over å ha klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far for å hindre at de ble smittet av hiv.

Genforskere fra hele verden har fordømt eksperimentet, og universiteter og myndigheter har varslet gransking.

Det finnes ingen uavhengig verifisering av det som He hevder å ha gjort. Den nasjonale helsekommisjonen skal granske Hes påstander.

– Eksperimentet utgjør et alvorlig brudd på Kinas lovverk, reguleringer og etiske retningslinjer, hvis opplysningene stemmer, sier kommisjonens visedirektør Zeng Yixin til CCTV.

Sju par med hivpositiv far og hivnegativ mor har angivelig deltatt frivillig i Hes kliniske studie. Én kvinne ble gravid. Han sa at parene ble informert om risikoen.

Å redigere gener før eller under befruktning er høyst kontroversielt ettersom slike endringer kan gå i arv og dermed skade andre gener. Det er forbudt i mange land unntatt i laboratorieforsøk.

