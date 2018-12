Hunt avviser «norsk» løsning

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sier nei til ideen om EØS som en mulig «plan B» hvis Underhuset stemmer ned skilsmisseavtalen med EU.

Det var julekos som sto på plakaten da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) besøkte Hunt i London torsdag formiddag. De to utenriksministrene hadde invitert til høytidelig tenning av julegrana som det britiske utenriksdepartementet har fått i gave fra Norge, med gløgg og julesanger på både norsk og engelsk fra barnekoret ved den norske skolen.

Men de to utenriksministrene kom ikke unna det historiske brexitdramaet som nå utspiller seg i Parlamentet i London, bare et steinkast fra Hunts kontor. Der er det massiv motstand mot skilsmisseavtalen britene har forhandlet fram med EU.

Avtalen innebærer kompromisser, vedgikk Hunt overfor norsk presse i London. Men å stemme den ned vil være svært risikabelt, advarte den britiske utenriksministeren, som fortsatt har tro på at stemningen kan snu før voteringen i Underhuset den 11. desember.

– Jeg tror parlamentarikerne begynner å forstå at det er slik vi kan levere den brexiten vi stemte for, sa han.

«Plan B»

De siste dagene har ryktene likevel svirret om en mulig «plan B» hvis Underhuset skulle ende opp med å si nei.

Kriseløsningen går ifølge britiske medier ut på at Storbritannia i en slik situasjon kan gå inn for en såkalt norsk løsning i stedet, med medlemskap i EØS i en overgangsperiode etter skilsmissen.

Tabloidavisa The Sun skrev for få dager siden at Hunt er en av flere ministre som ifølge regjeringskilder skal ha begynt å vise interesse for ideen. Men da norsk presse konfronterte ham med «plan B»-ryktene, stilte han seg fullstendig avvisende til forslaget.

– Jeg har stor respekt for den veien Norge har valgt. Men mange av dem som stemte for brexit, ønsket å avslutte den frie bevegelsen. De ønsket å gi Parlamentet kontroll over innvandringspolitikken. Og det er ikke mulig i et EØS-scenario, sa Hunt.

– Derfor mener jeg vi må gå i en annen retning, sa han.

Klar beskjed

Den britiske regjeringens offisielle standpunkt har hele tida vært at EØS ikke vil fungere for Storbritannia. For det første fordi det vil bety åpne grenser for innbyggere fra andre land i EØS, og for det andre fordi det vil binde Storbritannia til store bunker med lover og regler vedtatt i Brussel.

Etter det NTB kjenner til, skal dette budskapet ha blitt formidlet på en minst like tydelig måte i møter bak lukkede dører med Norge.

– Vi forholder oss til det den britiske regjeringen sier veldig klart og tydelig, og det er at EØS og EFTA ikke er en løsning for dem, sier Eriksen Søreide til NTB.

Hun bekrefter at «plan B»-ryktene kom opp i samtalene hennes med Hunt torsdag.

– Men dette er ikke et ønsket alternativ fra den britiske regjeringens side.

Ønsker ikke å spekulere

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt til NTB at Norge vil ønske britene «hjertelig velkommen» i EØS hvis de skulle ombestemme seg.

Eriksen Søreide, derimot, er mer unnvikende.

– Skulle det bli en problemstilling, må vi diskutere det. Det er helt åpenbart. Men det er ingen problemstilling. Og jeg kommer ikke til å spekulere mer om det i det hele tatt.

