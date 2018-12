Russland fordømmer Ukrainas bønn til NATO

Ukraina har oppfordret NATO om å sende skip til Azovhavet. Russland fordømmer forslaget.

Russiske myndigheter understreker at en slik handling vil eskalere spenningen ytterligere. Ukraina har til hensikt å framprovosere spenninger i forkant av presidentvalget neste år, sier en Kreml-talsmann ifølge statlige russiske medier.

Uttalelsene kommer etter at Ukrainas president Petro Porosjenko torsdag gikk ut med en oppfordring til NATO om å sende skip til Azovhavet. Søndag tok Russland to ukrainske marinefartøy, en taubåt og et mannskap på 24 ukrainere i arrest i Kertsjstredet.

Spenningen mellom de to landene har eskalert kraftig denne uken, og Porosjenko har hevdet at landet hans trues av storkrig med Russland.

